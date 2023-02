AMOUR, ACTION OU VERITE DEFONCE DE RIRE, 15 mars 2023 00:00, CLERMONT FERRAND.

AMOUR, ACTION OU VERITE Rudy. Un spectacle à la date du 2023-03-15 au 2023-10-01 20:00. Tarif : 18.0 18.0 euros.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme . Après le succès de ‘J’en ai plein le couple’, Annabelle et Rudy reviennent pour leur spectacle détonnant ‘Amour, Action ou Vérité ?’ Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligés de dire tout le temps la vérité ? Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure ! Venez le découvrir à vos risques et périls. Une comédie palpitante pour ne jamais oublier que l’amour est un jeu dangereux ! Venez rire des pièges du quotidien et de vos petits mensonges. Alors : Action ou Vérité ? Le Saviez-vous? Annabelle et Rudy sont aussi humoristes. Annabelle a joué son one woman show dans toute la France, reçu de nombreux prix en festivals d’humour, assuré les premières parties de Bérengère Krief, Guillaume Bats, Smain. Elle a écrit pour des humoristes (Gerald Dahan, Cyril Hanouna) et productions télé. Rudy a joué dans de nombreuses fictions avec Daniel Prévost, Pierre Arditi et un rôle récurrent dans Plus Belle La Vie. Il a développé une websérie avec Fred Testot. Auteurs : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute Artistes : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute Metteurs en scène : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute. Rudy

Votre billet est ici.

Après le succès de ‘J’en ai plein le couple’, Annabelle et Rudy reviennent pour leur spectacle détonnant ‘Amour, Action ou Vérité ?’

Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligés de dire tout le temps la vérité ?

Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure ! Venez le découvrir à vos risques et périls.

Une comédie palpitante pour ne jamais oublier que l’amour est un jeu dangereux !

Venez rire des pièges du quotidien et de vos petits mensonges. Alors : Action ou Vérité ?

Le Saviez-vous?

Annabelle et Rudy sont aussi humoristes.

Annabelle a joué son one woman show dans toute la France, reçu de nombreux prix en festivals d’humour, assuré les premières parties de Bérengère Krief, Guillaume Bats, Smain. Elle a écrit pour des humoristes (Gerald Dahan, Cyril Hanouna) et productions télé.

Rudy a joué dans de nombreuses fictions avec Daniel Prévost, Pierre Arditi et un rôle récurrent dans Plus Belle La Vie. Il a développé une websérie avec Fred Testot.

Auteurs : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute

Artistes : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute

Metteurs en scène : Annabelle Nakache, Rudy Mayoute

Votre billet est ici.