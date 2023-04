Marché traditionnel Place de la Técouère, 3 décembre 2023, Amou.

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité..

Place de la Técouère

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Amou market, Sunday market, is held in the morning on the Place de la Técouère in the shade of century-old plane trees.

Farm products, local flavors, scents and colors are at the rendezvous of these gourmet moments, made of encounters and conviviality.

El mercado de Amou, un mercado dominical, se celebra por la mañana en la plaza de la Técouère a la sombra de plátanos centenarios.

Los productos de la granja, los sabores locales, los olores y los colores forman parte de estos momentos gourmet, hechos de encuentros y convivencia.

Der Markt von Amou, ein Sonntagsmarkt, findet morgens auf dem Place de la Técouère im Schatten hundertjähriger Platanen statt.

Bauernprodukte, lokale Geschmäcker, Düfte und Farben sind bei diesen Gourmetmomenten, die von Begegnungen und Geselligkeit geprägt sind, an der Tagesordnung.

