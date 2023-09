Visite guidée « A nous Amou » Amou, 2 novembre 2023, Amou.

Amou,Landes

Explorez le charmant petit village d’Amou à travers une approche ludique, interactive et sensorielle et découvrez Amou comme vous ne l’avez jamais vu. Adultes et enfants sont les bienvenus, pour partager un moment de détente et de poésie autour du patrimoine.

réservation conseillée, maxi 30 personnes.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Explore the charming little village of Amou through a playful, interactive and sensory approach and discover Amou as you have never seen it. Adults and children are welcome to share a moment of relaxation and poetry around the heritage.

reservation recommended, max 30 persons

Explore el encantador pueblecito de Amou a través de un enfoque lúdico, interactivo y sensorial y descubra Amou como nunca antes lo había visto. Adultos y niños son bienvenidos para compartir un momento de relajación y poesía en torno al patrimonio.

se recomienda reservar, máximo 30 personas

Erkunden Sie das charmante kleine Dorf Amou durch einen spielerischen, interaktiven und sensorischen Ansatz und entdecken Sie Amou, wie Sie es noch nie gesehen haben. Erwachsene und Kinder sind herzlich willkommen, um einen Moment der Entspannung und Poesie rund um das Kulturerbe zu teilen.

reservierung empfohlen, max. 30 Personen

