Soirée à la Ferme Moulié Ferme Moulié BRASSEMPOUY, 7 septembre 2023, Amou. Profitez d’une soirée de la Mer : Soirée plateau de fruits de mer.

Marché sur place.

Ferme Moulié BRASSEMPOUY

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy an evening of the Sea: Seafood platter evening.

Market on the spot Disfrute de una velada marinera: noche de marisco.

Mercado in situ Genießen Sie einen Abend am Meer: Abend mit Meeresfrüchteplatte.

