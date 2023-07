Amousicaña Amou Amou, 14 juillet 2023, Amou.

Amou,Landes

Amousicaña revient pour une nouvelle édition !

Rendez-vous les vendredi 14 et samedi 15 juillet prochains afin de retrouver le cocktail habituel : brass bands, bières artisanales et bonne humeur contagieuse !.

2023-07-14 fin : 2023-07-15 03:00:00. EUR.

Amou Place des arènes

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Amousicaña is back for another edition!

Join us on Friday 14th and Saturday 15th July for the usual cocktail of brass bands, craft beers and infectious good cheer!

Amousicaña vuelve una edición más

Únete a nosotros el viernes 14 y el sábado 15 de julio para disfrutar del cóctel habitual de bandas de música, cervezas artesanas y buen humor contagioso

Amousicaña kehrt für eine neue Ausgabe zurück!

Wir treffen uns am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Juli, um den üblichen Cocktail zu genießen: Brass Bands, handwerklich gebrautes Bier und ansteckende gute Laune!

