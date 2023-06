STAGE DE BRODERIE VEGETALE AMOU Amou Catégories d’Évènement: AMOU

Landes STAGE DE BRODERIE VEGETALE AMOU Amou, 4 août 2023, Amou. STAGE DE BRODERIE VEGETALE Vendredi 4 août, 10h00 AMOU Nombre de places limité: 6 • Stage de broderie végétale animé par Lucille RAT – V.I.A.

Apprentissage des points de base de la broderie à l’aiguille à partir de végétaux

Public concerné : à partir de 16 ans

Maximum : 6 participants

Matériel de base compris – Durée : 6h00

Salle des cavaliers – Chemin de Ronde – 40330 AMOU

0681466928

https://www.helloasso.com/associations/artelandes/evenements/stage-de-broderie-vegetale

https://www.artelandes.fr/les-animations-de-l%C3%A9t%C3%A9-2023

