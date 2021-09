Paris Bibliothèque nationale de France Paris Amos Gitai, la Violence et l’Histoire Bibliothèque nationale de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion de l’exposition Amos Gitai / Yitzhak Rabin, qui se poursuit allée Julien Cain jusqu’au 7 novembre 2021, une après-midi de projections est proposée à la BnF en présence du réalisateur. Des films de et sur Amos Gitai invitent à découvrir le processus créatif des œuvres du cinéaste, où fiction et documentaire sont en confrontation constante. ### Projections : – “*L**a Maison*****”** d”Amos Gitai – “***Le Dernier jour d’Yitzhak Rabin”*** d”Amos Gitai – “***Amos Gitai, la violence et l’Histoire***”, de Laurent Roth. Ce long métrage le premier à lui être exhaustivement consacré, entreprend de retracer l’essentiel du parcours cinématographique du cinéaste à partir de sa démarche documentaire. Amos Gitai est un cinéaste de la frontière, de toutes les frontières (géographiques, artistiques, politiques). Une production déléguée INA. projection en présence du réalisateur. https://www.youtube.com/watch?v=wcflyjqTZoI&ab_channel=LaurentRoth

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition “Yitzhak Rabin / Amos Gitaï” qui se tient à la BNF jusqu’au 7 novembre, la Bibliothèque nationale propose une soirée de projections de films du réalisateur ains … Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac, 75706 Paris Paris Paris

