Amortel Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Pièce de théâtre mise en scène par Naïm Zriouel

Découvrez Amortel une pièce de théâtre traversée par deux histoires qui s’entrelacent.



1752, Ninaï, une chamane, éprise du jeune berger Jomil. Un mal mystérieux qui prend le jeune berger va remettre en cause les fondements de sa spiritualité, 2193, Jörgen, un artiste milliardaire, s’engage dans le Protocole 88, une procédure médicale offrant la quasi-immortalité. Accompagné par Ninnum, la docteresse, ils explorent ensemble les joies et les limites de la vie éternelle.



Cette pièce de théâtre évoque des thèmes du transhumanisme et de la finitude de la vie, de la confrontation entre science et spiritualité, entre la mort et l’amour.



Pour un public de 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Amortel Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-30 par Ville de Marseille