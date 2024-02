Amorosa en concert au Zèbre de Belleville le 21 mars 2024 pour son album Petit Soleil Zèbre de Belleville Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

à partir de 12 euros en prévente

Amorosa vient présenter son cocktail revigorant de musique brésilienne, chanson, et jazz à l’occasion de la sortie de son album Petit Soleil. A ne pas rater sur la scène du Zèbre de Belleville le 21 mars 2024.

Amateurs de musiques métissées, de bossa nova, de chanson jazz et d’airs de samba, ne ratez pas le groupe bruxellois Amorosa qui revient à Paris pour la sortie de son second album Petit Soleil.

La musique d’Amorosa, portée par la voix chaude et vibrante de la

chanteuse française Stéphanie Scultore et 4 merveilleux musiciens

brésiliens et bruxellois, vous emmène par delà les frontières connues,

sur une terre où se mêlent la musique populaire brésilienne, la chanson

française et le jazz pour créer un langage unique, fait d’amour, de

fantaisie, de poésie, de souvenirs…

On plonge dans cet univers et l’on s’y baigne au gré des chansons et des histoires jusqu’en oublier le temps et le lieu.

Stéphanie Scultore // chant

Matteo Carola // guitare

Mathieu Robert // saxophone soprano

Fil Caporali // contrebasse

Falk Schrauwen // percussions

Zèbre de Belleville 63 boulevard de Belleville 75011 Paris

Contact : http://www.lezebre.com/programmation/amorosa/ http://www.lezebre.com/programmation/amorosa/

Amorosa au Zèbre de Belleville Amorosa présente son nouvel album Petit Soleil sur la scène du Zèbre de Belleville le 21 mars 2024