Amorock Open Air Festival Mutzig, 25 juin 2022, Mutzig.

Amorock Open Air Festival Mutzig

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25

Mutzig Bas-Rhin Mutzig

EUR Amorock vous propose 3 concert rock sur en extérieur avec ce soir :

18H30 SEE YOU AT SUNSET

20H00 ROZEDALE

22H00 LOUIS BERTIGNAC

Ouverture des portes à 17h30, Buvette et Restauration sur place (Food Trucks Hot Dog – Burgers – Tartes Flambées – Crêpes), entracte.

Placement libre, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Concert de différents groupes qui rendent hommage à des légendes du rock

+33 6 85 12 38 89

Mutzig

