Amore Besançon, 30 novembre 2021, Besançon.

Amore Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

2021-11-30 – 2021-11-30 Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand

Besançon Doubs

Amore

Pippo Delbono

L’amour pour ce qui est perdu

Après avoir enthousiasmé le public des 2 Scènes avec La Gioia, Pippo Delbono interroge à la fois un pays, le Portugal, et la pandémie de Covid-19. Une pandémie dont le récit, à ses yeux, se fait oublieux des personnes ayant accompli leur dernier voyage sans entendre d’ultimes paroles d’amour et de réconfort. C’est à cet Amore, pouvant nous guider dans les épreuves, que le metteur en scène italien rend ici la parole. Et comme à son habitude, il s’attache à sonder un présent douloureux pour y chercher une part de beauté. À la fois équilibriste de la vie et poète vertigineux, il mêle sa troupe de fidèles à des musiciens et à des artistes portugais pour exprimer la saudade, l’amour pour tout ce qui est perdu. Une nostalgie douce, élégiaque et viscérale, comme le théâtre de Delbono.

Au théâtre Ledoux le 30 novembre à 20h, le 1e décembre à 19h et le 2 décembre à 20h.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/amore

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

