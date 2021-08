Rochefort Palais des congrès Charente-Maritime, Rochefort Amorce de parcours Palais des congrès Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Amorce de parcours Palais des congrès, 6 décembre 2021, Rochefort. Amorce de parcours

Palais des congrès, le lundi 6 décembre à 09:00

AMORCE DE PARCOURS s’adresse aux actifs de Nouvelle-Aquitaine (inscrits ou non à Pôle emploi) ayant besoin d’être accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel. Déclinée en 3 modules, cette prestation gratuite a pour but de vous aider à construire votre projet en corrélant vos aspirations et les réalités économiques de votre territoire, et de décider des actions à mettre en œuvre pour sa réalisation (formation qualifiante, alternance ou recherche d’emploi). A l’issu de votre parcours de formation, le passage de la certiication CléA pourra vous être proposé. Intéressé(e) par cette prestation ? RDV le 06 décembre au 73 rue Toufaire (Palais des congrés) sur Rochefort pour démarrer votre accompagnement.

intégration gratuite sur inscription

Démarrage de l’accompagnement Palais des congrès 73 Rue Toufaire, 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Palais des congrès Adresse 73 Rue Toufaire, 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville Palais des congrès Rochefort