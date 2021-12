Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Amorce #3 Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Amorce #3 Marseille 1er Arrondissement, 13 janvier 2022, Marseille 1er Arrondissement. Amorce #3 Maupetit, côté Galerie 142 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-01-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-12 18:30:00 18:30:00 Maupetit, côté Galerie 142 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône « Amorce » s’installe pour la troisième année à Côté Galerie librairie Maupetit. Quatre photographes sont réunis et nous invitent à nous pencher sur la notion d’être soi, dans le sens être en accord avec soi-même pour trouver sa zone de liberté qui définit une identi-té. Comment l’atteindre? Par la transition, la contemplation ? Disparaître, se partager ?



#amorcexposition avec Emilie Allais, Hiblot Vanessa, Karine Maussiere et Rachele Cassetta ! #amorcexposition avec Emilie Allais, Hiblot Vanessa, Karine Maussiere et Rachele Cassetta ! https://www.facebook.com/MaupetitGalerie « Amorce » s’installe pour la troisième année à Côté Galerie librairie Maupetit. Quatre photographes sont réunis et nous invitent à nous pencher sur la notion d’être soi, dans le sens être en accord avec soi-même pour trouver sa zone de liberté qui définit une identi-té. Comment l’atteindre? Par la transition, la contemplation ? Disparaître, se partager ?



#amorcexposition avec Emilie Allais, Hiblot Vanessa, Karine Maussiere et Rachele Cassetta ! Maupetit, côté Galerie 142 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Maupetit, côté Galerie 142 La Canebière Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Maupetit, côté Galerie 142 La Canebière Marseille 1er Arrondissement