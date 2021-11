Lille Palais des Beaux-Arts Lille, Nord Amor y Pasión Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Palais des Beaux-Arts, le mardi 14 décembre à 20:00

Participez à ce récital de piano dans le cadre magique du musée en nocturne, en lien avec l’exposition EXPERIENCE GOYA. Le duo ClairObscur nous emmène dans l’aventure de l’amour passion, voyageant de complaintes en déclarations d’amour, de danses sévillanes en tangos plaintifs, d’Espagne en Argentine en passant par Cuba et le Brésil. Par le duo ClairObscur (Anne Wischik et Emmanuelle Maggesi).

Tarifs : 12 € / 7 €

Récital de piano

2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:30:00

