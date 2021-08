Paris Petit Bain île de France, Paris Amor de Brujas Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Petit bain présente : MERCREDI APÉROBARGE PROGRAMME En continu de 18h à 22H : le collectif Amor de Brujas proposera au public différentes consultations. Inscription sur place et préinscription possible. Numin (trio)(live) Initié par Eden Tinto Collins, Numin est une performance à échelle variable dite d’art total, elle inclue la poésie, le contexte qu’elle traverse, l’opéra et l’espace. Risa Rara (djset)

Artiste pluridisciplinaire queer originaire du Mexique. Latin et Afro House avec un touch de World Music. ASTROLOGUES/TAROLOGUES/SORCIÈR·E·S Lucia Fuego Tarot Les lectures de tarot proposées par Lucía sont orientées vers la guérison spirituelle et la divination comme moyen de libération et d’épanouissement de la personne et des communautés par le moyen des cartes de tarot, de l’interprétation des rêves et des rituels. Lectures possibles en Français, Espagnol ou Anglais. Lecture de 30 minutes / 30 € Lola exbarroca

Lola tire les cartes dans une perspective qui mêle arts divinatoires et poésie. À partir d’une question, elle propose des tirages courts qu’elle approfondi en proposant des fragments de textes pour enrichir la lecture. Lecture de 15 minutes/ 12 € Lecture 30 minutes/ 20 € 1001 MERCURY Astrologue À partir de votre date, lieu et heure de naissance précises, je peux établir votre carte du ciel pour ensuite en faire une interprétation. Au menu : Lecture de thème astral : 15 minutes / 10€ Analyse du portrait psychologique dans le but d’évoquer les processus d’évolutions possibles à partir du potentiel de la personne. Synastrie 20 minutes / 20€ Comparaison de la compatibilité entre deux thèmes natales pour des relations familiales, amoureuses etc. Guérison 30 minutes / 30€ Approche thérapeutique où j’essaie de répondre avec mes outils à une de deux questions centrales qui rentrent en résonance dans votre vie actuelle. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

