AMOR CHOEUR D’OC NADALENCA Montpellier, mardi 11 juin 2024.

AMOR CHOEUR D’OC NADALENCA Montpellier Hérault

AMOR, reprend l’idée d’une fresque historique d’occitanie illustrée par des chants mais dans laquelle la résistance guerrière a laissé la place à la joute amoureuse.

Nous retrouvons Alba, devenue danseuse et accompagnée de son ménestrel, qui nous guidera de l’époque des troubadours jusqu’à un futur révé, de Tripoli à l’Italie.

La narration n’est plus contée de vive voix mais par vidéos projetées sur grand écran. Les paroles des chants en occitan sont également projetées avec traduction et illustration.

Comme pour RESISTéNCIAS les chants sont, toujours avec l’accord des auteurs et compositeurs, spécialement harmonisés pour notre chœur.

Au programme

Chant, danse, musique, animation vidéo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 20:30:00

fin : 2024-06-11 23:00:00

Place Albert 1er

Montpellier 34000 Hérault Occitanie cantemoc@nadalenca.fr

