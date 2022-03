Amor à mort Salon-de-Provence, 19 mars 2022, Salon-de-Provence.

Amor à mort Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence

2022-03-19 – 2022-03-19 Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

16 26 Une comédie de Nelly Bêchétoille et Didier Landucci.



Ce spectacle nous offre une série de tableaux humoristiques, féroces, grinçants et résolument transgressifs sur l’amour et la mort.



Chaque scène dévoile une liaison amoureuse intense qui finit toujours par une mort : d’elle, de lui ou des deux ! Mourir par passion, par accident ou par choix tel sera le destin de chaque couple…

Tous les personnages sont touchants, sincères et parfois pathétiques mais ils s’aiment ou se sont aimés, vraiment, profondément… jusqu’à en mourir. Issus de milieux sociaux variés et au tempérament divers, les personnages de ces chroniques sont tous ou ont été pétris d’un amour sans

borne pour leur conjoint. Oui mais voilà, de l’amour à la haine il n’y a qu’un pas et chacun leur tour, nos héros vont le franchir !



Pièce créée en résidence au Théâtre Armand.

Production : Boulegue Production. Co-réalisation : Théâtre Armand

Auteurs : Nelly Bêchétoille et Didier Landucci.

Mise en scène : Elric Thomas.

Avec : Nelly Bêchétoille, Anne Decis, Didier Landucci et Avy Marciano.

Pièce de théâtre

resa.theatre@salon-de-provence.org +33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?kld=1

