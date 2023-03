Amor à mort Quartier des Artauds Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol Catégories d’Évènement: Auriol

Bouches-du-Rhône Auriol EUR 15 15 Chaque histoire met en scène des couples animés par une liaison amoureuse intense qui finit toujours par une mort : d’elle, de lui ou des deux !

Mourir par passion, par accident ou par choix, tel est le destin de tous ces personnages touchants, sincères et pathétiques. Ils s’ aiment ou se sont aimés, vraiment, profondément jusqu’à en mourir.

Dans leur folie ou leur désarroi, ils sont tous attachants, surprenants, effrayants et surtout ils incarnent les avatars diaboliques de nos propres personnalités. Dans le cadre de sa programmation annuelle, le service municipal de la Culture vous propose une comédie théâtrale » Amor à mort », proposée par Boulègue Production et mise en scène par Elric Thomas. Une pièce inscrite au dispositif Provence en scène. Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Quartier des Artauds Espace de La Confluence Auriol

