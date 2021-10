Saint-Denis Le 6b Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Among the Garbage and the Flowers Le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Among the Garbage and the Flowers Le 6b, 13 octobre 2021, Saint-Denis. Among the Garbage and the Flowers

du mercredi 13 octobre au vendredi 22 octobre à Le 6b

L’exposition Among the Garbage and the Flowers rassemble des artistes et des scientifiques pour remettre en question le clivage imaginaire entre l’urbain et le sauvage, entre les paysages anthropogènes et les paysages dits “naturels”. Le Art, Biodiversity and Climate Network (ABC) de l’Université d’Oxford investira le centre d’art contemporain 6b à Saint Denis pour explorer les forces naturelles et culturelles qui façonnent notre avenir collectif. L’éthos de l’exposition réside d’abord dans le processus de création des artistes et des scientifiques impliqués. L’ABC Network fonctionne à travers des résidences artistiques dans des laboratoires de l’Université d’Oxford et à travers des binômes artiste-scientifique. Tout au long de l’année, l’ABC Network organise des conférences et des ateliers de création pour structurer et faciliter la communication entre des artistes et des scientifiques de différents domaines et de différentes disciplines. Ces points de rencontre font résonner les travaux développés par chaque groupe à travers des échanges, des discussions et des moments de création collective. Dans cette collaboration, il y a un potentiel pour mettre en communication non seulement des artistes et des scientifiques, mais aussi les différentes disciplines artistiques et scientifiques ; une démarche clé pour aborder la crise climatique dans toute son étendue. C’est dans la pluralité de l’action et de la pensée que nous pouvons trouver des solutions collectives à nos problèmes collectifs.

Gratuit

L’exposition rassemble des artistes et des scientifiques pour remettre en question le clivage imaginaire entre l’urbain et le sauvage, entre les paysages anthropogènes et les paysages dits “naturels” Le 6b 6-10 quai de Seine Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T20:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T20:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T20:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T20:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Le 6b Adresse 6-10 quai de Seine Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Le 6b Saint-Denis