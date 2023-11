Amok Théâtre Darius Milhaud Paris, 6 novembre 2023, Paris.

« Un désir violent…vous devez connaître ce que c’est, non ? » – Une adaptation inédite créée pour le 100ème anniversaire de cette nouvelle de Stefan Zweig parue en 1922.

Sur

un bateau qui navigue de la Malaisie vers l’Europe, un homme se raconte.

Fiévreux, étrange et comme possédé, il nous plonge dans le récit de sa rencontre

avec une femme, de son désir violent qui devint obsession, déraison et flirte

avec la folie…

Amok

est une confession, le récit d’une passion, un état mystique. Amok est une

expérience, une plongée au cœur du moment précis où nous pouvons tous basculer

dans l’insensé, perdre tout contrôle et n’avoir plus aucun pouvoir sur notre

conduite.

L’histoire d’un homme qui, poussé hors de lui-même par un sentiment

irrépressible, va jeter toute son existence au feu et se précipiter dans le

vide. Un homme qui cède à ses pulsions et qui en sort transformé, vertueux…

Un Homme faillible, comme tous les Hommes, qui, se laissant traverser par cette

« fièvre », va faire une promesse et, contre toute attente, la tenir.

—————————————————-

Auteur :

Stefan Zweig

Adaptation :

Eric Herbette

Direction

artistique : Sarah-Jane Sauvegrain

Interprète

: Roger Miremont

Création

sonore : Max Prat-Carrabin

Genre :

Seul en scène

Tout public (dès 13 ans)

Durée du spectacle : 60mn

