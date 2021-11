Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360, Crèvecœur-le-Grand Amok 1920 Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: 60360

Crèvecœur-le-Grand

Amok 1920 Crèvecœur-le-Grand, 1 décembre 2021, Crèvecœur-le-Grand. Amok 1920 Crèvecœur-le-Grand

2021-12-01 – 2021-12-01

Crèvecœur-le-Grand 60360 Représentation théâtrale “Amok” par Adèle Chignon, Frédérique Caillon-Cristofani Amok 1920 est une évocation, entre musique et théâtre, de la folie des années folles. Le spectacle visite la formidable énergie de ces années-là qui bouscule avec insolence les conventions de l’époque: jazz, dadaïsme, émancipation des femmes, pied de nez au colonialisme, à travers un répertoire musical vaste et cosmopolite, de Fréhel à Louis Armstrong. Durée du spectacle : 1h

Organisé par Le Théâtre du Beauvaisis

Pass Sanitaire obligatoire Théâtre du Beauvaisis

Crèvecœur-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 60360, Crèvecœur-le-Grand Autres Lieu Crèvecœur-le-Grand Adresse Ville Crèvecœur-le-Grand lieuville Crèvecœur-le-Grand