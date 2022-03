AM’N’OTEP Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Am’N’otep a mis à profit 15 années d’écriture pour vous faire entrer dans l’univers mystérieux de l’Egypte Antique. Concert de rap à découvrir ! contact@mjccroixdaurade.fr +33 5 61 48 64 03 http://www.mjccroixdaurade.fr/?fbclid=IwAR1iRwWpXLB9dbmM3D2NvB6fQD0Y8DK3WS4XZ-3n4YX_p-BNKYrry5Vs6Gc Am’N’otep a mis à profit 15 années d’écriture pour vous faire entrer dans l’univers mystérieux de l’Egypte Antique. MJC CROIX DAURADE 141 Chemin de Nicol Toulouse

