Amnéville L’Âge d’Or du Rap Français Passi + Stomy Bugsy + Daddy Nutte SEVEN CASINO, 25 novembre 2023, AMNEVILLE. L’Âge d’Or du Rap Français Passi + Stomy Bugsy + Daddy Nutte SEVEN CASINO. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros. L’Âge d’Or du Rap Français est un spectacle exceptionnel, qui retrace en musique, avec les artistes et auteurs de tous les classiques des années 90 à 2000, les temps forts de cette décennie. Venez vivre un show live de ces légendes du rap français qui reviendront sur leurs classiques. PASSI + STOMY BUGSY + DADDY NUTTEA + Dj NOISE Passi Passi Votre billet est ici SEVEN CASINO AMNEVILLE SEVEN CASINO 57360 34.0

