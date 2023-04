GEN X PARTY AVEC HADDAWAY + 2UNLIMITED + CORONA, 5 mai 2023, Amnéville .

GEN X PARTY AVEC HADDAWAY + 2UNLIMITED + CORONA

Rue de l’Europe Amnéville Moselle

2023-05-05 21:00:00 – 2023-05-05 23:59:00

Line Up

HADDAWAY live show

2 UNLIMITED Live Show

CORONA Live Show

DJ FOU Warm Up & After Show Dj Set

préparez-vous à vous transporter dans le temps à l’époque des lumières néons, des hauts courts et des pantalons amples. C’est bien ça, nous parlons des années 90’s et 2000’s !

Nous sommes ravis de vous présenter la 1ère édition de GEN X PARTY, où nous célébrerons la musique, la mode et la culture de cette décennie emblématiques

Mais ce n’est pas tout – nous encourageons également nos invités à s’habiller dans leurs meilleurs vêtements des années 90 et 2000. Pensez aux vestes en jean, aux baskets chunky, aux clips papillon et aux jeans taille basse. Plus c’est créatif, mieux c’est !

Alors, rejoignez-nous le vendredi 5 mai au Seven Casino pour une nuit de nostalgie et de plaisir. Ce sera une explosion de bons souvenirs, et nous avons hâte de vous y voir !

info_amn@groupetranchant.com +33 3 87 71 50 00 https://seven-casino.com/

