PATRICK FIORI Rue des artistes, 26 avril 2024, Amnéville.

Travers ses projets, ses chansons, ses spectacles, qu’il fait toujours avec le cœur, Patrick Fiori a développé une relation toute particulière avec son public.

Toujours entouré de son équipe, venez rejoindre sa famille de cœur le temps d’une soirée ; Patrick Fiori vous réserve un accueil tout particulier pour un moment de partage humain, bienveillant et généreux.. Tout public

Vendredi 2024-04-26 à 20:30:00 ; fin : 2024-04-26 23:00:00. 45 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Through his projects, his songs, his shows, which he always does with his heart, Patrick Fiori has developed a very special relationship with his audience.

Always surrounded by his team, come and join his family of hearts for an evening; Patrick Fiori reserves you a very special welcome for a moment of human, benevolent and generous sharing.

A través de sus proyectos, sus canciones, sus espectáculos, que siempre hace con el corazón, Patrick Fiori ha desarrollado una relación muy especial con su público.

Siempre rodeado de su equipo, venga a unirse a su familia de corazones durante una velada; Patrick Fiori le reserva una acogida muy especial para un momento de intercambio humano, benévolo y generoso.

Patrick Fiori hat durch seine Projekte, Lieder und Auftritte, die er immer aus dem Herzen heraus macht, eine ganz besondere Beziehung zu seinem Publikum aufgebaut.

Patrick Fiori bereitet Ihnen einen ganz besonderen Empfang für einen Moment des menschlichen, wohlwollenden und großzügigen Austauschs.

