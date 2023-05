STARS 80 UNE AUTRE HISTOIRE Rue des artistes, 18 avril 2024, Amnéville.

STARS 80¿: ENCORE¿!

NOUVELLE TOURNÉE 2022- 2023

Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs sera de retour en tournée dès février 2023 avec un nouveau show exceptionnel¿!

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de quelques nouveaux¿.

Soutenus par leurs musiciens, les artistes rendront également hommage aux tubes légendaires de figures emblématiques des années 80. L’occasion de revivre en musique cette décennie mythique. Stars 80, des titres d’anthologie, un show éblouissant, des images de légende : on en veut encore¿!. Tout public

Jeudi 2024-04-18 à 20:00:00 ; fin : 2024-04-18 . 46 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



STARS 80¿: AGAIN!

NEW TOUR 2022- 2023

The phenomenon with 4.5 million spectators will be back on tour in February 2023 with a new exceptional show!

Come dance, sing and live a night of madness with the emblematic singers of STARS 80. Join the stars who made the success of the last editions live with some new ones¿.

Supported by their musicians, the artists will also pay homage to the legendary hits of emblematic figures of the 80s. The opportunity to relive this mythical decade in music. Stars 80, anthology titles, a dazzling show, legendary images: we want more!

ESTRELLAS 80¿: ¡OTRA VEZ!

NUEVA GIRA 2022- 2023

El fenómeno con 4,5 millones de espectadores volverá de gira a partir de febrero de 2023 ¡con un nuevo espectáculo excepcional!

Ven a bailar, cantar y vivir una noche de locura con los cantantes emblemáticos de STARS 80. Las estrellas que hicieron el éxito de las últimas ediciones volverán en directo, junto con algunas nuevas¿.

Apoyados por sus músicos, los artistas también rendirán homenaje a los legendarios éxitos de los iconos de los 80. Una oportunidad para revivir esta década mítica de la música. Estrellas 80, títulos antológicos, un espectáculo deslumbrante, imágenes legendarias: ¡queremos más!

STARS 80¿: IMMER NOCH¿!

NEUE TOURNEE 2022 – 2023

Das Phänomen mit 4,5 Millionen Zuschauern wird ab Februar 2023 wieder auf Tournee gehen, mit einer neuen, außergewöhnlichen Show!

Tanzen, singen und erleben Sie eine verrückte Nacht mit den legendären Sängern von STARS 80. Erleben Sie die Stars, die in den letzten Jahren so erfolgreich waren, live und mit einigen Neuzugängen.

Unterstützt von ihren Musikern werden die Künstler auch die legendären Hits der bekanntesten Figuren der 80er Jahre präsentieren. Eine Gelegenheit, dieses mythische Jahrzehnt musikalisch wieder aufleben zu lassen. Stars 80: Anthologische Titel, eine blendende Show, legendäre Bilder – wir wollen mehr!

Mise à jour le 2023-02-13 par DESTINATION AMNEVILLE