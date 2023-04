VÉRONIC DICAIRE SHOWGIRL TOUR Rue des artistes, 1 février 2024, Amnéville.

Après son show exceptionnel du 04 avril, Veronic Dicaire sera de retour au Galaxie le 01 février 2024 pour vous en mettre plein les oreilles et la vue ! Si vous ne l’avez pas encore vue sur scène, une seconde chance s’offre à vous.. Tout public

Jeudi 2024-02-01 à 20:00:00 ; fin : 2024-02-01 . 49 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



After her exceptional show on April 04, Veronic Dicaire will be back at the Galaxie on February 01, 2024 to blow your mind and your eyes out! If you haven’t seen her on stage yet, you have a second chance.

Tras su excepcional espectáculo del 4 de abril, Veronic Dicaire volverá al Galaxie el 1 de febrero de 2024 para dejarte con la boca abierta Si aún no la has visto sobre el escenario, tienes una segunda oportunidad.

Nach ihrer außergewöhnlichen Show am 04. April wird Veronic Dicaire am 01. Februar 2024 wieder im Galaxie auftreten, um Ihnen die Ohren und den Blick zu verdrehen! Wenn Sie sie noch nicht auf der Bühne gesehen haben, bietet sich Ihnen eine zweite Chance.

