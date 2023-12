Exposition Terre Terrain Territoire Le Cap’Orne Amnéville, 10 janvier 2024, Amnéville.

Exposition Terre Terrain Territoire Le Cap’Orne Amnéville 10 janvier – 24 février 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-10 08:30

Fin : 2024-02-24 12:00

Cette expo nous questionne sur les sols en mettant en rapport les valeurs de la TERRE et des TERRAINS. Ensemble, elle explore des réponses qui se font à l’échelle des TERRITOIRES. 10 janvier – 24 février 2024 1

Exposition « Terre, Terrain,Territoire »

La CCPOM (Communauté de Communes du Pays Orne Moselle), en partenariat avec le SCOTAM, s’apprête à accueillir l’exposition itinérante «Terre Terrain Territoire : une lecture de la fabrique urbaine par le sol » produite par le CAUE de Rhône Métropole.

Cette exposition nous questionne sur les sols et leurs usages en mettant en rapport les valeurs écologiques de la TERRE avec les valeurs économiques des TERRAINS. En les considérant ensemble, elle explore des réponses, des arbitrages et des paradigmes qui se font à l’échelle des TERRITOIRES .

L’exposition sera présente :

Du 10.01 au 30.01 à la maison des services publics à Sainte-Marie-aux-Chênes (voir créneaux d’accueil au public sur le programme)

Du 02.02 au 26.02 au Cap’Orne à Amnéville (voir créneaux d’accueil au public sur le programme)

Au programme:

➡️Projection du documentaire « Mission Régénération » sur l’importance de la préservation des sols face aux changements climatiques

➡️Projection du documentaire « Le potager de mon Grand-Père » hymne à la nature et à la transmission entre génération

➡️Conférence décomplexée « Le sol et l’avenir des sols » qui s’articule au fil des questions pour révéler les mystères du sol, avec Michel Drouard, expert sénior du réseau arbres-conseil, Jaïro Falla-Angel professeur des universités émérite, Philippe Laval-Gilly, professeur des universités au Laboratoire Sols et Environnement au sein de l’IUT de Thionville-Yutz et Sarah Berns Doctorante au Laboratoire Sols et Environnement, au sein de l’IUT de Thionville-Yutz.

Beaucoup d’autres animations sont proposées : sorties en forêt, ateliers philo ludiques, ateliers autour du jardin, formation sur le compostage, lecture de paysage… de quoi se questionner sur l’usage et sur la valeur du sol qui se trouve sous nos pieds !

Evènements, et ateliers gratuits et sur réservation au Cap’Orne : lecaporne@portesdelorne.fr/ ou au 09.74.11.99.45

Le Cap’Orne Rue du vieil amnéville Amnéville 57360 Moselle