CONCERT SHEILA Amnéville, jeudi 28 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28 23:00:00

Sheila 60 Ans de Carrière.

Sheila, l’icône de la musique pop française, continue d’émerveiller ses fans grâce à ses performances en concert exceptionnelles. Ayant débuté sa carrière dans les années 60, elle ravit le public avec son énergie inépuisable et ses hits indémodables. Que ce soit dans des salles intimes ou des arènes remplies à capacité, chaque concert de Sheila est une expérience mémorable. Les fans sont captivés par sa voix puissante, son charisme et sa présence scénique impressionnante. De plus, l’artiste ne manque jamais de surprendre son public avec des setlists originales mêlant ses grands classiques et des titres plus récents. Avec Sheila en concert, chaque représentation est une célébration de sa carrière légendaire et une démonstration éclatante de son talent musical indéniable.Tout public

48 EUR.

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est info_amn@groupetranchant.com



