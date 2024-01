CONCERT TRIBUTE METAL NIGHT Amnéville, samedi 24 février 2024.

CONCERT TRIBUTE METAL NIGHT Amnéville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 23:55:00

RAGE AGAINST THE MACHINE By BOMBTRACKS

SYSTEM OF A DOWN By SOLDIER SIDE

LINKIN PARK By METEORATout public

25 EUR.

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est info_amn@groupetranchant.com



