CONCERT GILBERT MONTAGNÉ Amnéville, samedi 3 février 2024.

CONCERT GILBERT MONTAGNÉ Amnéville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 23:00:00

Renommé pour ses performances enflammées et son énergie contagieuse sur scène, Gilbert Montagné continue de captiver les foules lors de ses concerts. Malgré sa cécité, le chanteur et pianiste français, connu pour ses hits comme « On va s’aimer » et « Les Sunlights des tropiques », a su transcender son handicap pour offrir des spectacles dynamiques et émouvants. Son style musical, mélangeant pop, soul et blues, et sa capacité à communiquer ses émotions à travers ses chansons, rendent chaque concert unique. Grâce à son talent impressionnant, sa voix puissante et une carrière musicale riche et variée, assister à un concert de Gilbert Montagné est une expérience inoubliable. Ne manquez pas l’opportunité de voir ce virtuose français en concert, où la joie et la musique sont toujours au rendez-vous.Tout public

46 EUR.

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est info_amn@groupetranchant.com



L’événement CONCERT GILBERT MONTAGNÉ Amnéville a été mis à jour le 2024-01-15 par DESTINATION AMNEVILLE