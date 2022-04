Amnésies Galerie la pierre large, 29 avril 2022, Strasbourg.

Amnésies

du vendredi 29 avril au samedi 28 mai à Galerie la pierre large

A la dualité du temps se mêle l’ambiguïté des sentiments. Un trouble qu’il cultive jusqu’à se placer au milieu du décor, en bleu de travail ou en blouse blanche. A la fois présent et absent. Acteur et spectateur. Mais il n’est pas le seul fantôme à habiter ses images. Des taches de couleurs surgissent dans cet environnement tout en nuances de poussière, souvent grise, dont les couleurs sont fanées depuis longtemps. Des corps éthérés se promènent au milieu des décombres d’un monde oublié, comme figés dans l’attente d’un mouvement qui ne vient pas, et semblent vouloir ré-habiter ces lieux, leur donner une autre mémoire. Est-ce la nostalgie de l’Est et de ses icônes Soviétiques ? Est-ce une métaphore du chaos résultant de l’avènement du libéralisme ? Une poésie désabusée, de figurer ce qui ne peut plus être, le devenir d’un avenir incertain, et de succomber aux méandres du passé. A découvrir du 29 Avril au 28 mai 2022 à la galerie La Pierre Large du mercredi au samedi de 16h à 19h. Vernissage le vendredi 29 Avril à partir de 17h en présence de l’artiste. L’exposition trouve également un écho au parking Parcus Saint Nicolas rue de la Porte de l’Hôpital à Strasbourg où 3 affiches grand format sont présentées. Commissariat d’exposition: Bénédicte Bach & Benjamin Kiffel pour le LAB. Plus d’infos: [www.galerielapierrelarge.fr](http://www.galerielapierrelarge.fr)

Entrée Libre

Andrej Pirrwitz est un artiste de la disparition. Dans cette quête délicate de la déliquescence, nous vacillons entre regret et révélation, douceur des couleurs et rudesse de l’architecture.

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg



