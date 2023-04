Pique-nique chez le vigneron indépendant 1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Pique-nique chez le vigneron indépendant 1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet, 29 mai 2023, Ammerschwihr. Réservation obligatoire. Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin..

1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Reservation required. You bring your own meal, the winemaker offers the wine. Es necesario reservar. Usted trae su propia comida, el enólogo ofrece el vino. Eine Reservierung ist erforderlich. Sie bringen Ihr Essen mit, der Winzer spendiert den Wein. Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

