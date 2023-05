Pique-nique chez le vigneron indépendant 1 route du vin, 29 mai 2023, Ammerschwihr.

Vous ramener votre pique-nique et vous passez une agréable journée chez vigneron..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 18:00:00. EUR.

1 route du vin

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



You bring your picnic and you spend a pleasant day at the winemaker’s.

Trae tu picnic y pasa un agradable día en casa del viticultor.

Sie bringen Ihr Picknick mit und verbringen einen angenehmen Tag beim Winzer.

Mise à jour le 2023-05-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg