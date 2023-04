Apéro gourmand et dinatoire 6 route de Kientzheim Ammerschwihr Catégories d’Évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Apéro gourmand et dinatoire 6 route de Kientzheim, 5 mai 2023, Ammerschwihr. Une soirée qui ravira les amateurs de bons vins et mets de la région..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 22:30:00. EUR.

6 route de Kientzheim

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



An evening that will delight lovers of good wine and food from the region. Una velada que hará las delicias de los amantes del buen vino y la gastronomía de la región. Ein Abend, der Liebhaber guter Weine und Speisen aus der Region begeistern wird. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’Évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu 6 route de Kientzheim Adresse 6 route de Kientzheim Ville Ammerschwihr Departement Haut-Rhin Lieu Ville 6 route de Kientzheim Ammerschwihr

6 route de Kientzheim Ammerschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

Apéro gourmand et dinatoire 6 route de Kientzheim 2023-05-05 was last modified: by Apéro gourmand et dinatoire 6 route de Kientzheim 6 route de Kientzheim 5 mai 2023 6 route de Kientzheim Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin