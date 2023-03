Marché aux puces Ammerschwihr Catégories d’Évènement: 68770

Ammerschwihr

Marché aux puces, 28 mai 2023, Ammerschwihr

2023-05-28 07:00:00 – 2023-05-28 17:00:00

Venez chiner et dégoter des bonnes affaires parmi plus de 200 exposants qui vous attendent au marché aux puces dans les rues d'Ammerschwihr. Vente d'objets usagés, emplacements avec véhicules. Petite restauration sur place. Bibelots anciens, meubles, vaisselle, vêtements, vases, verres… de quoi réjouir les chineurs amateurs. +33 6 15 90 06 72

