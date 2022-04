AMM Festival • Peet x Limsa D’aulnay x Tedax Max x Waast FLOW, 21 mai 2022, Lille.

AMM Festival • Peet x Limsa D’aulnay x Tedax Max x Waast

FLOW, le samedi 21 mai à 20:00

PEET : Peet s’est déjà fait nom sur la scène rap bruxelloise. Ces dernières années, il a sorti trois albums avec son collectif de hip-hop Le 77 ainsi qu’une mixtape solo (Mecman) et a notamment collaboré avec Blu Samu, Zwangere Guy et Roméo Elvis pour ne citer qu’eux! Au studio comme à la scène, Peet est dans son élément. Il a déjà enflammé les salles et festivals de Belgique (concert sold out à l’Ancienne Belgique le 15 octobre dernier), France, Suisse, jusqu’au Québec ! En solo, on retient notamment sa Fifty Fifty Session avec Lord Esperanza, les premières parties pour Blu Samu, Zwangere Guy et L’Or du Commun, et ses shows aux Lokerse Feesten et au festival de Dour. LIMSA D’AULNAY: Après un an et demi d’attente, Limsa d’Aulnay est de retour pour vous présenter le 3ème et dernier volet sa série d’EP Logique. Pour Logique 3, Limsa met fin à une brillante aventure de près de deux ans. Respectant une logique musicale désormais bien rôdée ; vous aurez le droit de bouger la tête sur des titres aussi résonnants que raisonnants. Et vous vous surprendrez même à lâcher des Woof ou encore des Logique en fin de phrase. Toujours écrite en mouvement, dans le train, dans le bus, en vacances pour se déconnecter, Logique 3 est mixé et masterisé par Sheldon et Shien, en famille. TEDAX MAX : Le secret le mieux gardé de la scène rap lyonnaise prend enfin la lumière et débarque avec “la crinière et les crocs” mais en étant surtout à l’instar du nom de son label “humble et affamé”. Un univers sombre parsemé de réféences aux 2000’s, une plume acérée et trempée dans le bitume, un flow qu’on avait perdu l’habitude d’entendre, Tedax Max propose un retour aux sources d’une brulante actualité WAAST : Auditeur de rap depuis l’enfance, de sniper à l’entourage, c’est naturellement que Waast se met à aiguiser sa plume dès 2014. En quête d’un son novateur et actuel, s’inspirant de son goût pour la musique électronique, c’est en 2020 qu’il commence la réalisation de son premier projet : Éveillé. Il est pour cela accompagné par son crew Nocturnes, composé de rappeurs et beatmakers aux fortes influences techno mais qui sont avant tout une bande de potes. Alors laissez vous porter par cette énergie hors du commun qui rappelle celle des nuits endiablées et des lendemains embrumés

15/20€ – billetterie à venir

En before du festival de Juillet

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:30:00