Amivocalement votre, 24 novembre 2022, .

Amivocalement votre



2022-11-24 21:15:00 21:15:00 – 2022-11-26

EUR 16 16 Avec ses 5 octaves et sa formation classique, il recréera par l’imitation l’univers des plus grands noms de la scène internationale et francophone



De père ténor : Frank Villano, et de mère soprano : Nicole Mour, il partage sa carrière entre la France et le Québec. Avec 33 ans de carrière, plus de 3200 prestations, on ne le présente plus tant ses références presses, télévisuelles et radios sont nombreuses : Invité régulièrement dans les émissions de par Patrick Sébastien, ainsi que Laurent Ruquier, Michel Drucker et Laurent Boyer.



Chanteur de la troupe d’imitateur les 6 Clones et pour la première fois à l’Antidote avec son nouveau spectacle Amivocalement votre.

Michel Villano : Le ténor de l’imitation.

