Nord Visite libre – AMITRAM Amitram Marquette-lez-Lille, 17 septembre 2023, Marquette-lez-Lille. Visite libre – AMITRAM Dimanche 17 septembre, 14h30 Amitram Entrée libre L’association AMITRAM vous propose de visiter son dépôt à Marquette-lez-Lille en attendant la remise en service de sa ligne.

Vous y découvrirez tout le réseau « tram » de Lille-Roubaix-Tourcoing de la fin du XIXème siècle à nos jours et de magnifiques moyens de locomotion.

> Dépôt rue de la Deûle/Marquette

> Gratuit sans réservation Amitram rue de Deûle, BP 50045 – 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 50045 Nord Hauts-de-France 03 28 38 84 21 http://www.amitram.asso.fr Tramway de 1900 à nos jours. Uniformes wattman de 1900 à nos jours Crédit photo : Amitram Bus : ligne 14, Terminus Marquette Route : Rocade Nord-Ouest, sortie 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

