Amitié et jeux d’enfance MOSAÏC,le jardin des cultures, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Houplin-Ancoisne.

Amitié et jeux d’enfance

MOSAÏC, le jardin des cultures, le samedi 3 juillet à 10:00

Rendez-vous de 10h à 18h, en continu. Atelier par La Nuit des Temps, confection de liens et de bracelets à offrir en signe d’amitié. A partir de 6 ans. 9 personnes en simultanée par table. Rendez-vous à 15h – 16h – 17h, durée de 35min. Art de rue par La Roulotte Ruche. Multipliant gesticulations et facéties, un bonimenteur jovial et volubile invite petits et grands à découvrir un bonhomme énigmatique et silencieux et ses amis jouets. Ils font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Et le chef d’orchestre, sous ses doigts virtuoses, se plaît à leur redonner vie. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore. A partir de 2 ans. 60 places par session. Réservation sur place 30 minutes avant le début des représentations. Rendez-vous à 15h30 – 16h30 – 17h30, durée 30min. Danse par Racines Carrées. Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner, glisser et apprendre. Apprendre en jouant, jouer à apprendre et y prendre plaisir. Olympiade de mots, de gestes et de sons. Cette aventure en musique et en mouvement de deux apprentis qui se plongent dans l’univers infni du livre. De la récréation à la création les deux amis tournent, détournent et retournent leurs sens dans tous les sens pour donner à voir et à vivre une vision abraccadabrante de leur vie d’écoliers. A partir de 3 ans. 150 places par session. Réservation sur place 30 minutes avant le début des représentations. INFORMATIONS PRATIQUES * Ouverture du jardin : 10 h – 19 h / dernier accès à 18 h * Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans * Spectacles et ateliers inclus dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (spectacles et animations) en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans (spectacles et ateliers inclus dans le prix d'entrée). Entre insouciance et jeux d’enfance, cet évènement se place sous le signe de l’amitié. Au programme: théâtre d’objets, danse urbaine, ateliers. Une journée à partager avec les copains et les copines ! MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

