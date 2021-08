Rédené Rédené Finistère, Rédené Ami(s) – LES RIAS 2021 Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené

Ami(s) – LES RIAS 2021 Rédené, 27 août 2021, Rédené. Ami(s) – LES RIAS 2021 2021-08-27 14:32:00 – 2021-08-27 15:37:00

Rédené Finistère Rédené Groupe Déjà

Le Mans (72) – Théâtre de rue – 65 min

(Création 2015) – jauge : 200 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de soupe individuels interfèrent sur l’amitié !

Il parait que le chien reste le meilleur ami de l’homme !

