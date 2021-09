Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier Amis Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Amis Les Fuseaux, 12 mars 2022, Saint-Dizier. Amis

Les Fuseaux, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Une comédie sur l’amitié qui nous réserve bien des surprises ! Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être… son meilleur ami ! À l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme informatique ! Marron se transforme alors en véritable boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse…. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux Médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle

36 €, placement assis numéroté

Avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Les Fuseaux Adresse 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Les Fuseaux Saint-Dizier