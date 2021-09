Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, Nièvre Amis La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mercredi 26 janvier 2022 à 20:00

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien qui n’a pas le temps d’avoir des amis, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être… son meilleur ami ! À l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme informatique ! Mais pourtant, il pense n’avoir aucun point commun avec cet homme aux antipodes de sa vie, qui s’ennuie dans la Creuse. Prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée, Serge Marron se transforme en véritable boulet, quitte à faire du chantage à Pierre. Suite à de nombreuses recherches, il connaît presque tout de la vie de Pierre : ses soucis avec le fisc, avec sa femme… Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par son épouse Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse… Kad Merad signe sa toute première mise en scène avec Amis, et fait son retour au théâtre, après avoir joué en 2016 et 2017 dans Acting aux côtés de Niels Arestrup. Claudia Tagbo elle, n’avait pas retrouvé les planches depuis 2019, après avoir interprété Oda Mae dans la comédie musicale Ghost en 2019. Il en est de même que Lionel Abelanski qui jouait la même année dans Encore un instant, que vous avez pu découvrir en novembre 2019 à La Maison.

Tarifs : 45€ / 35€ / 30€

Kad Merad joue et met en scène une pièce sur l’amitié. Pour le meilleur… ou pour le pire ! La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T20:00:00 2022-01-26T21:30:00

