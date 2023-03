Visite jeune public Amis de Saint-Barnard et Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite jeune public 5, rue des Trois Carreaux Amis de Saint-Barnard et Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

2023-07-22 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-22 17:00:00 17:00:00

Amis de Saint-Barnard et Calvaire des Récollets 5, rue des Trois Carreaux

Romans-sur-Isère

Drome . Visite Jeune public (visite, goûter, atelier) organisée par le collectif des Amis de Saint Barnard le Samedi 22 Juillet de 15h à 17h.



Sur réservation uniquement.

