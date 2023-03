Amis de la Cathédrale – Concerts 2023 Bourges Tourisme & Territoires du Cher Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Amis de la Cathédrale – Concerts 2023, 20 mai 2023, Bourges Tourisme & Territoires du Cher . Amis de la Cathédrale – Concerts 2023 Cathédrale Saint-Etienne Bourges Cher

2023-05-20 – 2023-10-15 Bourges

Cher Plus d’informations dès que des précisions seront connues. Bonne année musicale ! Quelques informations et dates de concert pour 2023 +33 2 48 65 41 28 Amis de la cathédrale

Bourges

dernière mise à jour : 2023-03-02 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Cathédrale Saint-Etienne Bourges Cher Tourisme & Territoires du Cher Ville Bourges Tourisme & Territoires du Cher Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Tourisme & Territoires du Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges tourisme & territoires du cher /

Amis de la Cathédrale – Concerts 2023 2023-05-20 was last modified: by Amis de la Cathédrale – Concerts 2023 Bourges 20 mai 2023 bourges Cathédrale Saint-Etienne Bourges Cher cher Tourisme & Territoires du Cher

Bourges Tourisme & Territoires du Cher Cher