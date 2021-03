Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse AMIR Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

<p>Communiqué de la production du 20 novembre 2020 :<br /> »L’évolution de la crise sanitaire nous contraint à décaler la prochaine tournée des Zénith d’Amir à l’automne 2021.<br />Le concert d’Amir prévu initialement le mercredi 10 mars 2021 à 20h au Zénith Toulouse Métropole est reporté le mercredi 3 novembre 2021 à 20h.<br />Les billets que vous avez en votre possession restent valables pour la nouvelle date. <br />Si toutefois, vous souhaitiez vous faire rembourser, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente.<br />L’équipe Décibel Prod »</p>

<p>—————————————</p>

<p>Amir, l'artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de retour ! Avec la sortie de 'La Fête', premier single de son prochain album, le message est clair, universel et fédérateur : Fêtons la vie tous ensemble et tout le temps que ça dure. Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène en 2021!</p>

Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

