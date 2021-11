Paris Cité internationale des arts Paris Amir Amiri – Les Arabofolies à la Cité Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité internationale des arts, le lundi 6 décembre à 19:00

Joueur de santour (instrument à 72 cordes datant environ de 500 ans avant J.-C.), compositeur et passeur de culture, Amir Amiri se présente avec un univers musical unique où se rencontrent des sources d’inspiration anciennes, une virtuosité et une créativité audacieuse. Entouré de collaborateurs issus des mondes du jazz, de la musique classique et de la musique du monde, Amir Amiri traverse les genres et les frontières, transportant son instrument ancien dans des conversations musicales de notre époque. Ce concert s’inscrit dans le cadre du festival des Arabofolies orchestré par l’Institut du Monde Arabe. Amir Amiri (Iran) est lauréat de la commission Musique de la Cité internationale des arts.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Amir Amiri – Les Arabofolies à la Cité
Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

6 décembre 2021, 19:00

2021-12-06T19:00:00 2021-12-06T20:30:00

