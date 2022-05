AMIR 04.12.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Zénith Limoges Métropole, le dimanche 4 décembre à 18:00

Amir, l’artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de retour ! Avec la sortie de ‘La Fête’, le premier single de son prochain album, le message est clair, universel et fédérateur : Fêtons la vie tous ensemble et tout le temps que ça dure. Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène.

Zénith Limoges Métropole 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges

2022-12-04T18:00:00 2022-12-04T21:00:00

