AMiNiMA Crèche de la Paix, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Tremblay-en-France.

le mardi 27 juillet à Crèche de la Paix

AMiNiMA amène l’improvisation dans les lieux de vie de la petite enfance, s’inventant en résonance avec les publics et les espaces où il se déroule. Comment, à partir de situations très simples, rencontrons-nous notre propre matière et celle de l’autre ? Les deux artistes questionnent les gestes fondateurs : se lever, se déplacer, respirer… à la recherche d’un état de corps en résonance avec celui du jeune enfant. Ouvrant les portes de la perception vers l’imaginaire, la musique naît du mouvement, les sons et la voix naissent du geste. Dans le cadre du Bel Été Solidaire et Olympique de Seine-Saint-Denis, la Compagnie revisite AMiNiMA en intégrant du matériel de motricité de la petite enfance dans les crèches de Seine-Saint-Denis. Deux musiciens improvisateurs réinventent en chaque lieu un spectacle de corps et de sons (voix, saxophone, bambous soufflés, percussions…,mouvement dansé) en résonance avec le public et les espaces traversés. Cette forme « in situ » accompagne la création de ANiMA (janvier 2020), forme théâtrale qui célèbre le souffle de vie qui nous traverse et nous anime. Travail mené dans la continuité du duo musical et poétique BOUCLE D’O, créé en 2016 par Florian Allaire (Cie A tous Vents) et Florence Goguel (Cie du Porte-Voix).

Sur réservation

Compagnie du Porte-Voix / Florence Goguel

Crèche de la Paix 24 Avenue de la Paix, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T10:05:00;2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T11:05:00