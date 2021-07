AMiNi-JEUX Jardin de l’Ilot Riquet, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 28 juillet 2021

de 10h à 10h35, de 11h à 11h35

gratuit

Un poème visuel et musical qui mêle chant, rythme, mouvement dansé pour les enfants à partir de 6 mois et leurs familles… S’inspirant des jeux des enfants, deux musiciens improvisateurs questionnent l’élan de vie qui nous traverse et nous anime.

La Compagnie du Porte-Voix revisite son spectacle AMiNiMA en le déployant dans et autour des aires de jeux pour enfants de l’est de Paris.

Deux musiciens improvisateurs réinventent en chaque lieu un spectacle de corps et de sons (voix, saxophone, bambous soufflés, percussions…,mouvement dansé) en résonance avec le public et les espaces traversés. S’’inspirant de la petite enfance, ils interrogent les fondements de l’être et des états essentiels tels que se mettre en mouvement, se rencontrer, jouer, inspirer, s’inventer… et questionnent l’élan de vie qui nous traverse et nous anime.

Durée : 35 min

Public : de 6 mois à 6 ans

La compagnie est conventionnée par la DRAC île-de-France, Ministère de la Culture et associée au Théâtre Dunois / Théâtre du Parc – Scène pour un Jardin Planétaire au Parc Floral de Paris.

En savoir plus sur la compagnie : https://leportevoix.fr/

Jardin de l’Ilot Riquet 2 rue du Docteur-Lamaze Paris 75019

7 : Riquet (172m) 7 : Crimée (355m) 54



Contact :Compagnie du Porte-Voix 0683065172 administration@leportevoix.fr https://leportevoix.fr/ https://www.facebook.com/CompagniePorteVoix

Date complète :

Sandrine Turpin